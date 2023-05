Aeda ja terrassi korrastades tuleb mõelda nii hubasusele kui turvalisusele

Pimedatel, kuid siiski soojadel suveõhtutel loovad õndsat hubasust erinevad tulukesed. Välisvalgustuse valimisel eelkõige oluline, et need oleksid ilmastikukindlad ja välistingimustes kasutamiseks ohutud. Mõned populaarsed valikud hõlmavad nööritulesid, laternaid ja LED-ribavalgustust. Viimaste aastate uus trend on äpiga juhitavad valgusketid, millel on taimer koos erinevate valgusrežiimidega ning mis on integreeritavad targa kodu süsteemiga. Tulukestele lisaks saab terrassil stiilse kujunduselemendina kasutada kolm ühes meeleolu süsteemi, kus on led-valgusti, kõlar ning cooler jookide jahutamiseks.

Tagahoovi või terrassi taimede ja haljastuse valimisel on oluline arvestada Eestimaa kliima ja tingimustega. Mõned välitingimustes kasutamiseks sobivad taimed on sukulendid, kõrrelised maitsetaimed ja hortensiad või roosid. Ka paljud toataimed soovivad hingata sõõmu värsket õhku. Väiksematel rõdudel annab kasvatada tomateid. „Samuti võiks kaaluda taimede lisamist, mis meelitavad ligi linde ja liblikaid, et luua loomulikum ja elavam õhkkond. Ära unusta, et taimed ja lilled mitte ainult ei lisa ilu, vaid võivad aidata ka kasulikke tolmeldajaid sinu aeda meelitada,” ütles Pärtelpoeg ning ütles, et vahel võib olla piisav ka huvitavate aia dekoratsioonide lisamine loomaks veel hubasemat keskkonda.

Viimane, aga mitte vähem tähtis aspekt on terrassi või tagahoovi turvalisus. Turvalisuse tagamiseks kaalu valgustuse või turvakaamerate paigaldamist. Samuti võid paigaldada ustele lukud või muud turvaelemendid.

Üheks heaks lahenduseks valgustuse näol on liikumisandur, mis annab sulle teada, kui keegi sinu tagahoovis ringi luusib. Erinevate energiat tarbivate seadmete akude toitmiseks ja elektriarvete vähendamiseks saab kasutada päikesepaneele, mille jaoks on vaja kontrollerit, paneeli ja akut. Vähem tarbimist vajavatele seadmetele on saadaval akujaamad.