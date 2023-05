Turbatootjad pikki plaane teha ei saa

Eelmise nädala teises pooles sai Karulaas kinnitada, et nende ettevõttes käib töö täis­tuuridel. Arvestades kogumispäevi ja kogutud turba mahtu, oli tulemus hea. Kuna selleks ajaks oli kogumine kestnud vaid paar nädalat, oli ettevõtte plaanist täidetud siiski alla kümnendiku. Elva E.P.T. tavapärane turbakogumismaht on jäänud paarisaja tuhande kuupmeetri kanti, aga mullu ületati isegi kolmesaja tuhande piir. „Nõudlus oli nii suur, et kasvuturvast nõuti rohkem, kui jõudsime pakkida. COVIDi ajal hakkasid inimesed rohkem aias toimetama ja eks see kandus edasi ka eelmisesse aastasse,” kommenteeris Karulaas.

Nüüd võib loota, et inimesi pikalt kurnanud tõbi on vallutusretke lõpetamas ja sellega seoses on koduaedades turbavajadus kahanenud. „Märtsis nõudlus langes, aga tänaseks on jälle tõusuteel,” sõnas Karulaas. Baltikumi turba järele on vajadus suurem sellegi tõttu, et Venemaa on turult väljas.