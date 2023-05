Laadakarussell sai hoo sisse

Pärnu taimelaadale Järvamaalt Kärust kohale sõitnud haruldaste tomatisortide istikuid müüva Potitomati peremehe Ingmar Pappeli sõnutsi oli see neile tänavu esimene laat, paar lähemat nädalavahetust keerleb kindlasti veel laatade rütmis, kuid põhirõhk taimede müügil on neil siiski e-poel. Taim läheb paberkotti, see omakorda sisemisse karpi, need välimisse karpi, pakk võib uperpallitada kuidas tahes, taim jõuab ikka tervena kohale,” kinnitas Pappel. Eesti-siseselt jõuab pakk kohale järgmisel päeval.

Laadad on siiski hea müügikoht, sest seal saab palju klientidega suhelda, sordisoovitusi jagada ja anda igale kliendile kaasa õpetussõnad, kuidas taimede eest edasi hoolitseda. Õue istutamiseks on veel ilmad jahedad, õige aeg on enamasti juuni esimesel nädalal.

Kärus kasvuhoonetes on Potitomatil tänavu kasvamas 200 tomatisorti. Ehkki see arv tundub üüratult suur, pole võrreldavgi mullusega, mil kasvatati 800 eri tomatit. Loomulikult ei oska enamik inimesi nende sortide seast endale sobivat valida. „Ostetakse ikka seda, mida me ise kiidame,” muheles Pappel. Näiteks jagus tal kiidusõnu sordile ‘Maglia Rosa’, mida peetakse maailma kõige maitsvamaks tomatiks. Pappel iseloomustas seda sõnadega: hapukasmagus pika järelmaitsega.