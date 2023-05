Haigused tõstavad Eesti metsades pead

Drenkhani sõnul on praegu metsades kõige enam päevakorras juuremädaniku tekitajad juurepess ja külmaseen. Okaspuupuistule teevad kahju invasiivsed tulnukpatogeenid. „Tulnukpatogeenidest väärivad märkimist männi võrsevähk ja pruunvöötaud mändidel. Jalakaid kahjustab enim jalakasurm ja harilikul saarel on probleemiks saaresurm,” loetles ta.

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnul on seenhaigused Eesti metsades tõusutrendis. Kui 2021. aastal oli seenhaiguste tekitatud kahjustusi leitud 265 hektaril, siis eelmisel aastal juba 382 hektaril.

Kui võrrelda 2022. aastal Keskkonnaagentuuri metsade seisundi seire käigus kogutud andmeid varasematega, võib Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denksi sõnul täheldada, et Eesti metsades on männid püsinud viimased aastad stabiilses seisundis, kuuskede okkakadu suureneb ning arukase tervislik seisund on paranenud.