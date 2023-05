Vahtrikusse satuvad vaid üksikud

Vahtrik on sügisel maagiliselt ilus paik. Foto on tehtud Saaremaal soosaartel, mida rahvapäraselt kutsutakse Maapera raunaks.

Eestis on vahtrapuistuid napilt üle paarikümne hektari, seega on hoopis teistlaadse metsapildiga vahtrikusse sattunud vähesed inimesed. Aga vahtrike vähesusel on omad põhjused: sõbralik vahtrapuu seltsib meelsasti teiste liikidega ja oma bioloogiast tulenevalt ei trügi puistus esimese rinde puuks.