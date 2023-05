Raie keelamise ja kompensatsiooni vahel on tasakaalupunkt leidmata

Reinapu ütles, et kõige problemaatilisem on metsaomanike hinnangul olukord eraomandis oleva küpse metsa range kaitse alla võtmisel. Täielikult metsamajandustegevuse keelamisel ootaksid era­metsaomanikud, et neile hüvitataks ka kogu kasvava metsa väärtus, mitte ei hüvitata piirangute kehtestamise hetkest alates vaid metsa iga-aastast tulu juurdekasvu. Ta tõi näite, et kui omanik planeeris oma küpses metsas raiet, et ehitada endale oma metsamaterjalist maja või müüa metsast saadud puidusortimente, võis ta eeldada, et saadav tulu rahas oleks ligi 20 000 eurot hektari kohta. See on metsa majanduslik väärtus, mis on kogunenud metsa kasvatamise ja hoidmisega saja või rohkemagi aasta jooksul. Metsa range kaitse alla võtmisel on aga metsa raie keelatud. Seega oleks tulevikus tarvis leida õige tasakaalupunkt, et saavutada kompromiss väärtuste ja metsaomanike ootuste vahel.