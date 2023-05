Tööstuskanepi kasvatajad pööravad ilma roheliseks

Statistikaameti andmete kolme viimase aasta võrdluses on tööstuskanepi pindala suurenenud 1665 hektari võrra. Krimiuudistes kajastuva narkootilise kanepi (Cannabis indica) põrandaalustel kasvatajatel pole tööstuskanepi (Cannabis sativa) võimalustega pistmist.

Haigused ja kahjurid hoiavad eemale

Põllumeestele tuntud ettevõtte Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuki sõnade kohaselt on tööstuskanep üks iidsemaid kultuurtaimi, mida kasvatatakse vastupidava kiu ja õlirikaste seemnete saamiseks. Eestis on kõnealuse põllukultuuri kasvatamine võimalik 2004. aastast, mil õigusaktid ühtlustati Euroopa Liidu omadega. Kasvatada lubatud sordid on kantud liidu põllukultuuride sordilehele ning seal kirjas sortide seemneid võib sordiomanikega kokkuleppel paljundada ja turustada.

Annuki jutu järgi kasvab kanep erinevatel muldadel, surub umbrohud alla, haigused ja kahjurid hoiavad sellest taimest eemale. Samas mainib Annuk, et kanep on koristusküps, kui hinnanguliselt 80 protsenti seemnetest on valminud. Keskmine saagikus on tonni ringis, aga kombaini punkrisse on kogutud ka poolteist tonni seemneid hektarilt.