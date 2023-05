Erametsaliit tahab tänavustele Natura 2000 piirangute hüvitistele lisa

„Erametsaomanikud on aastaid juhtinud tähelepanu looduskaitseliste piirangute kompensatsioonide ebapiisavusele. Ehkki poliitikud on tunnustanud – eriti aktiivselt just enne valimisi – et nende kaasajastamine on hädavajalik, ilmneb nüüd, et rahalisi vahendeid ei jätku isegi praegu kehtivate väikeste hüvitissummade välja maksmiseks,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik. „On täiesti lubamatu, et niigi olematut hüvitismäära hakatakse vähendama.“