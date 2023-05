Suvekodust sai mõdukoda

Just nimetatud teine variant selle pundiga juhtuski ja nüüd ei ole muud, kui saame tuttavaks kahe mõdukoja eestvedajaga.

Selle loo tarbeks saame kokku aga hoopis Kesk-Eestis Järvamaal Paide linnas Roosna-Allikul, kuhu mehed on parajasti Kristjani pere suvekodu garaaži sisustamas (suurem ehitustöö on juba tehtud) mõdukoda.

Sõpruskonna loovtöö

„Nöösker sai alguse sedasi, et 2013. aastal võtsime kokku kamba sõpru, tegime investeeringu ning ostsime testseadmed,” meenutas Kristjan Aruoja. „Leppisime kokku, et kui kümnest pruulist seitse tulevad joodavad, läheme oma ettevõtmisega suuremaks. Kümnest õllepruulist tuli kaheksa joodavat ehk 2015. aastal asutasime ettevõtte. Isiklikku pruulikoda meil ei olnud, tegime õlut teiste juures, kõige pikemalt Põlvamaa metsade vahel asuvas Käbliku pruulikojas, olime n-ö mustlaspruulijad.”

„Tol ajal, kui me alustasime, alustas üldse palju pruulikodasid. Tänaseks on neid alles vähem ning pruulikodade numbrist ehk kvantiteedist on vast tähtsam kvaliteet,” arutles Aruoja.