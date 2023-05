Looduskalender ⟩ Käes on haldjatantsude aeg

Tammede õitseaeg

Kui Alam-Pedja soisel pinnal on külm tammevõrsed krõbisevaks külmutanud, siis Kütioru tammederingi vanakeste okstelt ripuvad alla kenad kollased õienarmad. Kaselehed on nii suured, et hädaga saab juba esimese viha kokku köita.

Õitsevad koldrohud ja vere-urmarohud, esimesed meelespead on oma sinised silmad lahti teinud. Nõges on poole sääreni ja juba hammustab, õhtul ei saagi aru, kas kihelus säärel tähendab nõgesekupla, väikeste arglike sääskede pistet või puugikõdi.

Ööbikud kesklinnas

Lindudest ongi nüüd kõige häälekamad ööbikud. Kalevi Kull kirjutab, et ööbik laulab ka tänavu kaitsvalt Tartu Kesklinna pargis, kuhu linnaisad seda imeliku nimega betoonmaja ehitada tahavad. Aga kohal on ka ragistavad roolinnud ja pisikesed hallid lobisejalinnud – põõsalinnud.

Veel ei ole ma näinud peoleod, aga küllap varsti ta meile vihma kräunub, sest vihma on väga vaja. Mets on jälle krõbekuiv ning kipub süttima ka väikesest sädemest.

Õhk on õietolmu nii täis, et seda on veepinnal ja lehtedel ja inimeste ninades. On aeg, kus isegi vanarahvas püüdis paari päeva tagant puhata ja toas püsida, lisaks pühapäevadele on nüüd neljapäevaste ristipäevade jada, kus maast ega puust rohuliblekestki võtta ei tohtinud.