Riik tahab uurida karbi- ja vetikakasvatuse majanduslikku otstarbekust

Uuringu eesmärk on kasutada varasemaid karpide ja vetikate kohta käivaid uuringuid ja teadmisi ning luua neist uued teadmised karbi- ja vetikakasvatuse majandusliku jätkusuutlikkuse ja otstarbekuse kohta Eestis ja Läänemere tingimustes, selgub hankedokumentidest. Varasemalt on Eestis uuritud karbi- ja vetikakasvatuse ökoloogilisi aspekte, kuid mitte majanduslikku võimekust.

Uuringuga selgitatakse välja, kas karbi- ja vetikakasvatus on Eesti ja Läänemere oludes majanduslikult jätkusuutlik, perspektiivne ning tasuv. Lisaks antakse uuringuga infot vajalike investeeringute, finantseerimisallikate, tööjõu kompetentsi ning olemasolu kohta. Selgitatakse välja, mis tooteid, teenuseid on võimalik pakkuda, kus on turg ja koostöövõimalused. Samuti peab ministeerium väga oluliseks muutuvates keskkonnaoludes, näiteks eutrofeerumine, kliimamuutused, hapestumine, välja selgitada tegevuse pikaajalisem perspektiiv.

Uuringu üks eesmärke on ka aidata kaasa Eesti merestrateegia meetmekava täitmisele, sest selles on kirjas, et vesiviljeluse kui toitaineid ärastava meetme kavandamiseks on vaja teha mitmeid uuringuid, sest Läänemere tingimustesse sobivaid vesiviljeluse viise eutrofeerumisevastase meetmena pole seni süstemaatiliselt uuritud ning on vajalik ka leida ka majanduslikult põhjendatud toodangu kasutamise meetodid.