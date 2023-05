Eesti keeldub maasikakasvatajate hooajatöölistele viisat andmast

Nüüd on Tsahkna välisminister ja siia maasikakasvatajatele appi tulla soovivatele võõrtöölistele keeldutakse viisat andmast. Välisministeeriumi andmeil on Usbekistani kodanikud käesoleval aastal esitanud 363 viisataotlust, millest rõhuv enamus just lühiajaliseks töötamiseks. Väljastatud on 144 viisat, keeldumisi on 208, otsus oli läinud nädalal tegemata 10 taotluse kohta.