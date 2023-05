Päikeseenergia tootmine vajaks lisagarantiisid

Kuidas praegu päikeseenergia tootmise vastu huvi on?

Eramaja klientide huvi on endiselt suur, aga meie keskendume äriklientidele ja nende osas tundub, et turul on aktiivsus veidi vähenenud. Aga endiselt võib öelda, et paneelid on kuum teema. Kui meil praegu on kodulehel kirjas, et oleme paigaldanud päikeseelektri­jaamu tootmisvõimsusega 60 MW, siis selle aasta lõpuks on see number kolmekordistunud.