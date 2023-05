Ehitusmaavarade kaevandamise pikk plaan saab paika

Vastasseisu loob tihti teadmatus

Enamasti räägitakse kaevandamisest siis, kui jutuks tuleb kohalike elanike vastuseis. Rood ütles, et Harjumaa planeering on läinud sujuvalt, sest rakendatakse uut kogukondade kaasamise kultuuri. „Vastasseisu aluseks on tihti konkreetsed mured, mis vajavad selgitamist ja läbiarutamist. Näiteks öeldakse, et „majad on kaevandamise pärast mustad”, aga tegelikult võib see tähendada, et veoautosid ei pesta korralikult või toimub vedu mööda tolmavaid teid,” rääkis Rood. „Inimene ei oska kohe insenerikeeles oma muret väljendada, meie eesmärk on seda mõista ja probleem lahendada. Tegelikult ollakse diskussiooniks valmis.”