Nädala mõte: väike suur mure

Tundub ehk üsna tühine probleem, ent ometi läheb hinge paljudele. Just neile, kes on oma talu ise rajanud või sootuks mitmendat põlvkonda seal toimetavad. Nagu ka pöördumises seisab: „Mõistel talu on ääretult suur tähendus, mis seob põlvkondi üle aegade. Selles on uhkust, tragidust ja tulevikuusku, on looja rõõmu oma kodust ja riigist.”

Ometi kaotati mõiste talu aadressi­registrist üle kümne aasta tagasi nii, et taluperede endaga seda teemat ei arutatudki. Nüüd on aastaid painanud mure päevakorrale tõstetud ja asjaga tegelema hakatud.

Suures mastaabis ei tohiks kedagi häirida, kui registrisse lisanduks uuesti sõna talu. See ei tohiks otsustajatele ka kuigi raske otsus olla. Ometi on see niivõrd tähtis taluperede jaoks. Nende mure on suures pildis väike, seda enam võiks selle mure valutult likvideerida.

Sarnane olukord on taas maasika­kasvatajatel, kes peaaegu iga kevad mõne valusa murega silmitsi seisma peavad. Kui seni tundus, et sel hooajal kõik sujub ja Usbekistanist saabub vajalikul hulgal tööjõudu, on Välisministeerium äkitsi ­viisataotlustest keeldunud, seejuures põhjendusi jagamata.