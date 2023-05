Loodusrekordid: Hiiumaalt leiab pärna, mil laiust rohkem kui kõrgust

Rekord nr 37. Ülendi pärn

Ülendi külas Hiiumaal kasvab ainuke Eesti põlispuu, mille tüve ümbermõõt on suurem kui kõrgus. Kõrgust on tal vaid 4,5 meetrit ja ümbermõõt rinna kõrguselt 6 meetrit. See, et puu pikkus on alati väiksem kui tüve ümbermõõt, teebki Ülendi pärna eriliseks.