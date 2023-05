Igatsus nelja aastaaja järele lennutas ettevõtja lapsepõlvemaile

Maailmas tihedamini asustatud piirkonna kliima ning töö- ja elukorraldusega kohanemine võttis investori viisaga eestlasel aega, tema büroo oli pilvelõhkuja 66. korrusel. Kümneaastase maailmalinnas elamise-töötamise kogemusega Rääts nimetab võõrsil kogetust esimesena ärikultuuri, millest ta rääkis ka Eesti Kaubandus-Tööstuskojas.

„Hongkongis on loodud ettevõtja jaoks kõik tingimused, maksustamine on madal, 17,5 protsenti, bürokraatiat on vähe, ühiskond austab ettevõtlikke inimesi, neil on loodud isegi koduhoidjate/teenijate programm: kes käib koeraga jalutamas, koristab kodu, teeb süüa, viib lapsed kooli, nii et ettevõtja saab keskenduda oma äri arendamisele, mitte oma murede lahendamisele,” jätab Rääts vahetut vaadet Lõuna-Hiina mere ääres toimuvale. „Seal on väga kvaliteetne ja haritud tööjõud, pangandus on loogiliselt korraldatud, aruandlus riigiga ei koorma ettevõtjat, auditeeritud aruanne tuleb esitada kord aastas ning käibemaksu pole.”

Rääts mainib, et Hongkongi 8,5 miljoni elaniku kohta on vaid 17 000 riigiametnikku ning kõrvutab seda Eesti 1,3 miljoni elaniku ja tema hinnangul 230 000 riigikassast palka saajaga. Arvudele otsa vaadates on selge, kuhu vajub Läänemere-äärse riigi efektiivsus.

Saarde ja Halliste kihelkonna piirikülast nendib Rääts, et koduriigis pole regionaalpoliitikat olnudki, sõna tuleb kasutusele vaid siis, kui keegi tahab parlamenti kandideerides hääli saada.

