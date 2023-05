Kevadseeni peab tundma ja käitlemist teadma

Kevad pole nii rikkalik seenehooaeg kui sügis, valik on väiksem ja koguselt saab ainult kolmandiku sügisesest seenesaagist. Ometigi on seeni palju erinevaid ja peab olema ettevaatlik nagu sügisel. Kes seentes sada protsenti kindel ei ole, võiks jätta need korjamata. Ent kevadine seenelkäik on mõnus, sest metsas pole veel putukaid, õhk on värske ega hakka palav.