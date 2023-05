Kuidas minimeerida pestitsiidide kasutamist

Tali- ja suvinisule, tali- ja suviodrale, rukkile, talitritikalele, kaerale, tali- ja suvirapsile, põldhernele, põldoale, kartulile ja kapsale koostatud suunised käsitlevad peamisi taimekasvatussoovitusi, sealhulgas integreeritud taimekaitse erinevate meetmete oskuslikult seostatud kasutamist, et piirata taimekahjustajate levik majanduslikult põhjendatud tasemeni. Kõikide konkreetsete põllukultuuride kohta on esitatud tegevused, mis aitavad minimeerida umbrohtude, kahjurite ja haiguste mõju.

Alternatiivsed meetodid

Suunised aitavad umbrohtude, taimehaiguste ja kahjurite tõrjumist kombineerida alternatiivsete meetoditega. Eelkõige kaitsta keskkonda optimaalse taimekaitsega ehk kuidas tõrjuda või käsitleda põllukultuuris esinevat konkreetset haigust või kahjurit. Siiski tuleb märkida, et ilmastikuolud võivad soodustada kindlat haigust või kahjurit pikema aja jooksul. Haiguskindlamal sordil on võimalik teha vähem haigustõrjet, võttes arvesse viljelusviisi mõju, väetamist, kultuuri kasvutihedust jne. Kahjustajate intensiivsus on hooajati erinev ja seetõttu tuleks hinnata, mis ajal taimekaitsevahendit on vaja kasutada.