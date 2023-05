Nutikad lahendused aitavad õues lustimisest maksimumi võtta

Aiakujundaja ja kauni aia coach’i Maria Palusalu sõnul tuleb enne koduaeda lastele mänguvõimaluste planeerimist küsida endalt mitu olulist küsimust. Esiteks, milline on pere eelarve ning kui palju raha ja aega on pere nõus investeerima, et lapsele hoovi mitmesuguseid mänguvõimalusi luua. Teiseks tuleb silmas pidada lapse vanust ja huvisid ning seda, millised tegevused ja mängud lapsele kõige rohkem meeldivad.

Väga tähtis on läbi mõelda ka ruumiküsimus: kas aias on piisavalt ruumi, et ehitada mitmeid mänguvõimalusi või tuleb olla loomingulisem ja ruumi kasutamisel tõhusam. „Tasub analüüsida ka seda, millised on hoovi ohud. Kas tuleks millegagi arvestada, näiteks järsk nõlv, sõiduteede lähedus, naabri kurjad koerad või veekogu,” loetles ta.

Laps ei hooli kallist mängumajast

Marit Ein uuris oma maastiku­arhitektuuri õppetooli magistritöö raames erinevate aia­elementide ja maastikuvormide väljatöötamist lastele mõeldud tunnetusaedades. Eina sõnul on mängul lapse arengus kõige tähtsam roll, sest selle käigus toimub füüsiline, sotsiaalne ja kognitiivne areng. „Õues olevate tegevuste eelis on värske õhk ja mänguruumi muutlikkus. Kui tubased tegevused on üldiselt väga selgelt raamistatud ja selgelt mingile kindlale mängule keskenduvad, siis õues mängimine pakub lastele rohkem fantaasia kasutamise võimalust, kaasates mängu kõiki meeli: haistmine, kuulmine, kompimine, nägemine, maitsmine,” ütles Ein.