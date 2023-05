ILM ⟩ Lähipäevad toovad kliimasuve alguse

Teiselt poolt oli niiskust siiski nii vähe, et õhtul peale tõusvate õhuvoolude lakkamist pilved hajusid ning öö tuli selge ja tuulevaikne, nii et maapind kiirgas soojust ära ja jahtus kiiresti.

Lähema nädala jooksul on oodata aga hulga soojemat ilma. Kõrgrõhuala valitseb Venemaa Euroopa-osas, ulatudes ka Baltimaade ja Soomeni. Kesk-Euroopas areneb madalrõhuala, mis aga lähiajal kaugemale itta ei tungi.

Kõrgrõhuala läänepiiril kujuneb lõunavool, tuues sooja õhku lisaks päikesepaistele pikkadel päevadel. Kliimasuvi algab vähemalt Ida-Eestis lähipäevil, mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb üle 13 kraadi – see on paar nädalat tavalisest varem.

On veel vara öelda, kas millalgi mai lõpus või juuni alguses ei tule järsku veel mõni jahedam periood, aga üsna tõenäoliselt on lähinädala oodatav soojalaine piisav selleks, et selle aasta mai ei liigituks keskmise temperatuuri põhjal väga jahedate hulka.