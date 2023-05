Karulauk kasvab ka koduaias

On juhtunud, et inimesed on suures tuhinas korjanud karulaugu pähe mürgiseid taimi. Karulaugul on küüslaugu lõhn ja maitse, lehed on pehmed. Ka on ta esimene taim, mis kasvama hakkab. Piibelehed tulevad hiljem ja nende kasvukoht on kuivema männimetsa ääres. Aedades on samal ajal lehed sügislillel, aga tema lehed on suured ja sees on sooned, ka lehevars on jämedam ning sibul on suur. Igal juhul mulju ja nuusuta. Ja küsi targemalt nõu!