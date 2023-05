Hoidke kahjurid ja haigused aiast eemal

Taimekaitsespetsialist Tiiu Annuk tõdes, et inimesed tihti ei tea, kes nende aias kahjustab, variante on aga rohkelt: õunamähkur, lehemähkur, võrgendikoi, ploomimähkur, kirsikärbes ja veel palju muid. Kui ei tea, kes kahjustab, on ka raske valida, millised abivahendid kasutusele võtta. Nii tasub kindlasti spetsialistilt nõu küsida.

Püünised viljapuudele

Kui viljapuud on õitsemist alustamas, on paras aeg riputada puudele feromoonpüünised, mis kahjureid ligi meelitavad ja kinni püüavad. Millal täpselt saabub õige hetk need üles riputada, sõltub ilmast ja piirkonnast – õunapuude õidepuhkemise aeg võib Eesti eri paigus isegi paar nädalat kõikuda.

Püünised tuleb üles panna õienuppude moodustumise ajal. Kui kahtled, millal õige hetk, võib pigem natukene varem panna, sest kui õied on juba avanenud, on lootusetult hiljaks jäädud.

Feromoonpüünised on liigi­spetsiifilised ehk iga kahjuriliigi väljapüüdmiseks on oma püünis. Nendele on lisatud emase lõhnaainet, mille peale siis isased kohale lendavad ja liimitahvlile kinni jäävad. Püünised aitavad välja selgitada, millal kahjurputukad lendamist alustavad ja vastavalt sellele saab puid tõrjevahenditega pritsida. Võib ka üritada putukad püünistega kinni püüda, aga selleks peaks ühe puu kohta riputama vähemalt kaks püünist.