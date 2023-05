Peipsi toidu edendaja sai loa alkoholi valmistada ja korraldab tilgutajate festivali

„Puskar on kõikide alkoholide ema, selle valmistamine on vanaisade ja vanavanaisade kultuuripärand,” ütles Peip­simaa Kogukonnaköögi eestvedaja Tauno Laasik. Tema sõnul on kõik tuntud joogid, nagu viski, rumm, tekiila, hansa jm, puskarisordid, mis on saanud ilusa nime tooraine ja menetlemise järgi.

Puskarus Laasikus jäi sündimata

Eesti alkoholiseadus ütleb, et puskari ajamine on keelatud. Puskar on kodusel viisil pärmilisel alkoholi käärimisel tekkiva liigse vedeliku destilleerimisel saadav kange alkohoolne jook, mis sisaldab puskariõlisid. Samuti on keelatud puskarimasina omamine. Laasikul on justkui masin olemas ja torust tilgub ka midagi. „Kui nimetan seda destilleerimise masinaks ja tulemiks on destillaat ja tooteks muu alkohoolne jook, siis on kõik korras,” selgitas Laasik.