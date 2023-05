PRIAs algas aasta kõige suurema taotlejate arvuga toetuste taotluste vastuvõtt

Käesoleval aastal saab taotleda üle 20 erineva toetuse ning pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud üle 208 miljoni euro.

„Tegemist on uue programmperioodi esimese aastaga ja uusi toetuseid ning nõudeid on võrreldes tavapärase aastaga oluliselt rohkem. Seetõttu on eriti oluline tutvuda taotletavate toetuste nõuetega ning veenduda, et kõik soovitud toetused saaksid taotlusel ka valitud ja abistavad teated üle vaadatud. Kui tekib küsimusi, võtke julgelt ühendust ja küsige abi," sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Strateegiakava 2023-2027 otsetoetuste eelarve on 177 892 801 eurot ja 2023-2027 maaelu arengu toetuste eelarve 25 544 238 eurot. Maaelu arengukava 2014-2020 toetuste jaoks on ette nähtud 5 211 000 eurot.

MES nõuandeteenistuse konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas toetuste taotlejaid

Täna, 10. mail algas PRIA-s pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Toetusi saab esitada 15. juunini. MES nõuandeteenistuse konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas toetuste taotlejaid pea kõigis Eesti maakondades.

"Toetuste taotlemisel on sel aastal võrreldes eelmiste aastatega väga palju muudatusi. Konsulendid on saanud muudatustest põhjaliku ülevaate ja juhendavad taotlejaid erinevates küsimustes, näiteks kliendiks registreerimisel, põldude joonistamisel ja põllumassiivide piiride muutmisel,“ ütles MES nõuandeteenistuse juht Leho Verk ning lisas, et konsulendid juhendavad ainult eelregistreerimise alusel, seega palume juhendamise aeg varakult broneerida.

Teenuse sihtrühma kuuluvad põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja turustajad ning teised maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja isikud, kes soovivad taotleda PRIA vahendatavaid toetusi.

Tasuta juhendamist on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

e-PRIA tugiteenust rahastatakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest ja see on kuni 2 tunni ulatusel eespool toodud tingimustele vastavale taotlejale tasuta. Tugiteenuse osutamist korraldab MES nõuandeteenistus.

Kuidas saab e-PRIA juhendamist?