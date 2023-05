Millal on soodne aeg kartuli mahapanekuks?

"Ilmaprognoos lubab lähiajal sooje ja öökülmadeta päevi ja mullatemperatuurid peaksid püsima kartulile sobivana. Ka niiskust on kartuli jaoks praegu veel piisavalt. Ülemise kihi niiskus on sademete puuduse tõttu küll langemas, ent 20 cm sügavusel on niiskustase üsna hästi püsinud. Soojas ja parajalt niiskes mullas on kartuli idanemine hoogne ja toitainete toel kasvab tugev taimik," seisab kommentaaris.