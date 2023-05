Looduskalender ⟩ Öökülm kustutas lootuse murelitele ja mustikatele

Soojailma linnud tulemas

Rohelus pahkluuni

Õitsevad maajalad, karukellad ja ojamõõlad, esimesed jänesekapsad ja metstulikad. Kullerkupu nupud on mättas juba ümarad ja rohelised, laanesõnajalgade rohelised spiraalid rulluvad tasapisi lahti. Puud on nüüd kõik juba õrnas lehes, vaid soojapuuduses hoitakse oma õisi pungas – hobukastan ja pirn teevad kohe oma õiesilmad lahti. Kuuskedelgi on punased silmad peas. Äike lõi aga pajul koore lahti ja on õige pajupilli tegemise aeg, pärast lähevad kasvud liiga suureks.