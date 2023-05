Esmakordselt käivitub põllumajandus- ja toidusektoris alustavatele naisettevõtjatele suunatud EWA arenguprogramm

Võimalus programmiga liituda on kümnel äriideed omaval ja ettevõtlusega alustada soovival või juba oma ettevõtlusega alustanud naisel Eestis. Ainus kriteerium programmi kandideerimisel juba tegutseva ettevõtte puhul on see, et ettevõte on kandideerimise hetkel asutatud vähem kui 2 aastat tagasi ja kaasatud investeeringute maht ei ületa 30 000 eurot.