Hoolimata hinnatõusust käib viljapuude ostubuum

„Oota palun natuke, mul on kaheksa vastamata kõnet siin telefonis,” kostab Seedri Puukooli juhataja Elmar Zimmer vastuseks mu palvele pisut tänavusest taimemüügist rääkida. Kohe on tal aga olukorrast ülevaade olemas. „Hull müük on käimas praegu,” ohkab ta, häälest rahulolu kostumas. Et käes on istikutemüüjate aasta kiireim aeg, viitab kasvõi see, et jutuajamise käigus tuleb tal iga mõne minuti tagant oma töölistele uusi juhatusi hõikuda.