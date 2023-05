Loodusrekordid: valge-toonekurg on kõva rändaja

Rekord nr 35. Neljas rännumees lindude seas

Rekord nr 36. Haruldasim puuliik

Tuhkpihlakas esineb looduslikult vaid Lääne-Saaremaal, Viidumäel ja Sõrve poolsaarel. See on puu roosõieliste sugukonnas pihlaka perekonnas. Mujal Eestis teda ei teata ega tunta. Looduslike pärismaiste puude seas on ta kõige väiksema levikualaga, pole ei ise ega inimese kaasabil levinud mujale Eestisse. Kasvukoha suhtes üpris nõudlik, saab meil kasvada vaid seal, kus ta kasvabki.