Hundid vähendavad jahimeeste vaeva

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja oli läinud nädalal just Pärnumaal Tõstamaa ja Audru kandi metsades sõraliste arvukuse kohta infot kogumas ehk siis hirvlaste pabulaid otsimas ja loendamas. N-ö saaki leidus omajagu, kuid mõne aasta taguse ajaga võrreldes on metskitsi meil vähem. „Samas ulatuslikku arvukuse langust toimunud ka ei ole,” kinnitas ta. „Eelmisel talvel sadas lund Eestis küll päris palju, kuid krõbedamat külma said loomad tunda vaid üksikutel talvepäevadel. Seni kogunenud info põhjal võib küll pigem järeldada, et tavapärasest märkimisväärsemalt suuremat kadu talv metskitse asurkonnale kaasa ei toonud. Täpsema ülevaate saame anda juuni keskpaigaks.”