Peagi pole robotniidukil inimese abi vaja

Robotniidukite kohta internetist infot otsides näeb, et pakkujaid on kümneid, kui mitte sadu, ja välimuselt on robotniidukid kõik justkui sarnased, aga nende hind võib ulatuda vähem kui poolest tuhandest peaaegu 15 000 euroni. Hinnavahe kolmekümnekordne... Ja nagu tänapäeval ikka, lisandub järjest tehnoloogilisi uuendusi, mis ulatuvad satelliitsidest tehisintellektini.

Määravad jõudlus ja võimalused

„Eks hind olene ikka robotniiduki omadustest. Alates sellest, kas tegu on poolautomaatse niidukiga, mille omanik peab masina ise laadima panema, või saab niiduk kevadest sügiseni sisuliselt ise hakkama ehk see, kui nutikas üks või teine masin on. Kas omanik peab seda juhtima niiduki küljes olevaid nuppe vajutades, üle sinihamba ehk Bluetoothi või siis mobiiliäppide ja kasvõi maailma teisest otsast antud häälkäskluste abil,” kirjeldas võimalusi aktsiaseltsi Stokker kategooriajuht Urmas Prints.