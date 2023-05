Püsililled, mis toovad suvi läbi liblikad ja mesilased aeda

Mesilased ja liblikad aias on idülliline vaatepilt, kuid nende roll meie elus on palju suurem kui pelgalt esteetiline. Tolmeldajate töö õitel on elu alus. Koduaias tuleb tänada putukaid eelkõige viljapuude, marjapõõsaste ja köögiviljade tolmeldamise eest, mitmete aednike ja mesinike jaoks on tähtis ka meesaak. Putuktolmeldajad, kelle abita paljud õistaimed ei viljuks, on lisaks mesilastele ka mardikad ja liblikad.