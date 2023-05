Tee oma aiale inventuur – iga aed on elurikas

Arvan, et inimkond seisabki praegu keset silda ja peab aru. Üksjagu eestlastest käib klapid peas hommikuti tervisejooksu tegemas, teine osa inimestest keerab hargiga maad ja vaatab, kas see küütlevate sulgedega must linnuke, kel nimeks kuldnokk, on oma munakoore murule poetanud. Või kas kasvutuhinas toominga kikkis lehed on äkki tagurpidi keeranud ja pika õiekobara esimene õis paotab silmad. See oli vanarahval märgiks, et kartuli võib mulda pista. Aga sillaleminejate summas käib arutelu, kas rohepööre on see, kui inimesed koonduvad linnadesse ja sõidavad vaid jalgratastega või tötutavad oma vana autoga maakoju, et kartul mulda kükitada.