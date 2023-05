Eesti Rahvaluule Arhiiv ootab kohtumisi metsloomadega

Suhtumine loomadesse on ajas muutunud ja muutub ka edaspidi. Ühed leiavad, et loomi on liiga palju. Teised peavad oluliseks nende kaitset, et loomade arvukus ei väheneks ja ökosüsteem püsiks tasakaalus. Kogumisvõistlusele ootame mälestusi ja lugusid metsloomadest.