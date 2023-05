Keskkonnaagentuur: Lõuna-Eestit võib käesoleval aastal taas tabada karm kooreüraski rünne

Lisaks seirele on feromoonpüünised abiks ka kooreüraskite kahjustuste vähendamisel, püüdes üraskid nende lendluse ajal, enne sigimist, välja. Püünised on efektiivsemad siis, kui metsa tervislik seisund on hea ja üraski asurkonna arvukus veel kasvavas faasis, kuid pole veel saavutanud maksimumi. Kui metsa seisund on kehvapoolne ja üraskeid leidub massiliselt või kui nende arvukus on juba langustrendis on püünistest vähem abi.