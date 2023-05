Erametsaliidu uus juht: Võrdne kohtlemine, õiglus ja eraomand on kahjuks hääbumas

„Mida ühel maaomanikul vaja on? Õiglast maksukeskkonda, tegevusvabadust ja seda, et piirangud hüvitataks õiglaselt ja kohe. Kõik see kokku tähendabki kindlustunnet, et olla omanik jätkusuutlikult läbi põlvkondade,“ rääkis Erik. „Kõige selle eest on Eesti Erametsaliit läbi aastate seisnud ja jätkame sama joont tulevikuski. Piirangute õiglase hüvitiseni on veel pikk tee minna, kuniks poliitikud ei hakka enne valimisi sõnades heldelt lubatud hüvitiste suurendamist ka praktikas rakendama,“ lisas ta.

Lisaks peab Erik oluliseks, et maaomanike koheldaks Eestis võrdselt. See tähendab, et riigi poolt avalikes huvides võõrandatavad maad ja seatavad kitsendused tuleb omanikele hüvitada ühtviisi ja õiglase metoodika alusel olenemata sellest, kas tegu on Rail Balticu ehituse, Nursipalu laienduse või looduskaitseliste piirangute seadmisega.

„Võrdne kohtlemine, õiglus ja eraomand on kahjuks hääbumas, pead on tõstmas sotsialistlik maailmavaade ning sellele tuleb vastu seista,“ selgitas uus juhatuse esimees.