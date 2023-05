Looduskalender ⟩ Toidugurmaanidel on rõõmupäevad – metsarestoran on avatud

Muidugi, ronk, kel ka pojad, jäi nüüd söömata, aga ma ei suutnud seda rüüstetööd pealt vaadata. Üksjagu meenutas see mulle tänast polügoonide rajamist, millele polegi lahendust. Keegi saab ikka haiget.

Õhtukägu toob õnne

Aga õhtutes on nüüd õnnekäo kukkumine ja suitsupääsukegi lendab päevasooja toojana üle sinitaeva. Taevasikku möhitamine, roheliste jalgadega metstildri oh-häda-häda-häda hüüd ja metskurvitsa õhtune krooksuv piirivalvamine on konni täis tiikide ümbruses igapäev. Sõtkaisand tuleb vihiseivatel tiibadel tiigile üksi, küllap emand haudub kusagil puuõõnes selleaastasi tibusid. Sookured pole vist veel oma pesa paika saanud ja teevad paaris valvelende üle heinamaa.

Toidugurmaanidel on rõõmupäevad. Põdrakanep säriseb pannil, karulaugupesto on moesõna, naadisalatit ja nõgesesuppi on sotsiaalmeedia täis.