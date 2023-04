Tõrvas hakatakse arendama funktsionaalse toidu tipplahendusi

Eesti juhtiv funktsionaalse toidu arendaja TFTAK ja maailma suurim meditsiiniliste seente välikasvatuste rajaja Shroomwell on alustamas koostööd, et arendada funktsionaalse toidu tipplahendusi Tõrva vallas.

Neljapäeval sõlmitud kolmepoolses koostööleppes määrati põhimõtted ühiseks tegevusteks teadus- ja arengutegevuse, muuhulgas on plaanis kaasata koolinoori, et tutvustada neile karjäärivõimalusi teadusvaldkonnas.

Tõrva vallavanem Helen Elias väljendas heameelt, kuidas endised tõrvakad tagasi tee kodukohta leiavad. „Kõige rohkem rõõmu teeb muidugi see, kui just Tõrva juurtega ettevõtlikud inimsed kujundavad meie piirkonda innovaatilisemaks ja annavad kohalikule toormele läbi teaduse üha rohkem lisandväärtust ning loovad juurde töökohti. Väga tervitatav on ka see, et ollakse nõus teadustööd populariseerima ka koolides, mis loob olulist teadmist tulevikus edasiõppimise otsuste tegemisel ja laiendab silmaringi,“ lisas ta.