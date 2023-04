Toidupiirkonna kahvel läks mõneks nädalaks ministeeriumisse hoiule

Üritusel oli kohal ka regionaalminister Madis Kallas, kes tänas piirkonna inimesi panuse eest Eesti toidukultuuri arendamisse.

„Järvamaa maitsete aasta tunnuslause oli „Piimajõed ja pudrumäed“, sest suurimate piimakarjade, loodava moodsa piimatehase ning piimandusmuuseumiga on maakond silma paistnud just piimamaakonnana. Kuigi Järvamaa maitsete aasta sai läbi, siis loodan, et koostöö kohalike ettevõtjate vahel jätkub ka edaspidi, sest vaid üheskoos on võimalik maakonna toidulugu tulemuslikult jutustada,“ ütles Kallas.

„Mul on hea meel tõdeda, et kõik senised toidupiirkonnad on olnud enda nägu ning osanud kohalikke eripärasid ja tugevusi edukalt esile tuua,“ lisas Kallas.

Meie piirkonna maitsete aastat jääb sümboliseerima pokteil – uus nimetus ja registreeritud kaubamärk

„Meie piirkonna maitsete aastat jääb sümboliseerima pokteil – uus nimetus ja registreeritud kaubamärk. See on ainulaadne, maitsev, tervislik ja hooajale vastav piimakokteil, mille üks koostisosa on piim või piimatoode. Pokteili võib teha lehmapiima, kitsepiima, jogurti või jäätisega. Pokteili muud komponendid võib tegija vabalt oma maitse järgi valida ja seda võib juua nii külmalt kui ka kuumalt,“ võttis aasta kokku Järvamaa maitsete aasta turundusjuht Piret Sihver.

„Pokteili pakutakse siinsetes toidukohtades ning ühtlasi on see tähtsaim “külaline” Järvamaa toidukohtade brantšidel,“ lisas Sihver.

Pokteili on lihtne teha, retsepte selle valmistamiseks leiab veebilehelt jarvamaakohaliktoit.ee.