Hara lahe rannakalur: nooremat põlvkonda ei tule enam peale

Juminda neeme tipus elav 80aastane Karli Lambot on viimased 36 aastat olnud kutseline kalamees. Perekonna liini pidi on kalandusega tegeletud viimased 306 aastat. Lamboti elu on olnud kirev ja mitmekesine – sinna jääb nii tippjalgratturi karjäär Nõukogude Liidu koondises kui ka töötamine kaevurina.

Just viimane võimaldas Lambotil jääda pensionile 50aastaselt. Ka pensionärina on tal viimased 30 aastat käed-jalad tööd ja tegemist täis olnud, lisaks kalameheks olemisele on ta muu hulgas töötanud Loksa vallas looduskaitseinspektorina ja RMK telkimisplatside hooldajana.

Täna kalapüügist ära ei ela

Kala püüab Lambot võrkudega Hara lahest. Põhiline püük on suvel, mil lestahooaeg täies hoos. Möödunud aastal jäi aga lestasaak kehvaks. „Räägitakse, et lesta järgi saab ennustada, kas sõda tuleb või ei. Olen kuulnud, et aastal 1939 polnud lesta ollagi ja täpselt sama juhtus nüüd mullu. Teadupärast veebruaris alustaski Putin sõda,” ütles ta.