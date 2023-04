Maamessil nägi tulevikumasinaid

Nii näiteks oli Ferex OÜ Maamessil väljas maailma esimese täiselektrilise kompaktlaaduriga Firstgreen Elise 900. Kuigi laadur on Eestis olnud vaid mõni kuu, on huvi ettevõtte tegevjuhi Arni Roosmaa sõnul päris suur ja väärt abimees võiks see olla ka loomakasvatajale, kuna see on väga vaikne masin, seega ei suurenda masina lärm loomade stressi. Rakendada saab seda ka maastiku- või teehoolduses, sest masinale saab ette panna saha, puhuri, soolapuisturi jms.