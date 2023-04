Piimandus rühib edasi künklikul teel

Piimandus on ja jääb Eesti üheks olulisemaks põllumajandusvaldkonnaks ringmajanduses, kinnitas Puskar. „Kui jätta kõrvale metaan, on lehmal võime toota ühte väärtuslikumatest proteiiniallikatest ja seeläbi katta maailmas kasvavat proteiinivajadust,” seletas ta. „Eesti piimakari on heal tasemel toodangunäitajate ja kvaliteedi poolest, kuid samas on meil ka palju väljakutseid konkurentsis püsimiseks nii ­sise- kui välisturgudel.”

Mis edasi?

Sellest, mis on piimanduses toimumas välisturgudel, andis ülevaate GIRA piimavaldkonna juht Christophe Lafougere. Tema sõnul langeb piima hind mitte üksnes Eestis, vaid üle Euroopa. Keskmine piima kokku­ostuhind on kukkumas ­40 eurosendi juurde kilogrammi eest. „See on halb uudis, hea uudis on aga see, et selline hind ei ole kestlik ja piimahind tõenäoliselt tõuseb,” lisas ta.