Maapõuest metalli otsimine eeldab reeglitest kinni pidamist ja ajaloohuvi

Lumi on läinud, taimkate veel ei lokka, põllumehed künnavad põldusid pahupidi, külm on maapõue mattunud esemeid kergitanud – just selline on detektoristide ehk metalliotsija kasutajate meelisaeg. ­Neli aastat tagasi jõustunud muinsuskaitseseadus, tänu millele hobiotsijatele kehtestatud reeglid tunduvalt karmistusid, on ebaseaduslikult tegutsejate hulka kahandanud, aga tõsised entusiastid tegelevad alaga innustunult edasi.