Tagasi loodusesse: tee omale ise metsik spaa

Eestis on selliseid kohti jalaga segada. Leidub ju maal veel piisavalt vanu talukohti, kus igasugused kommunikatsioonid puuduvad ja kunagisest elutegevusest annavad aimu vaid kolme ampriga elektripost ja kaevukoht. Mõnel pool pole sedagi. Keegi ei keela loodusspaad püstitada ka moodsa suvemaja aeda, kus on siis põhjust ehk perekond Ränirahnu kombel pisut enam aega veeta kui paar korda aastas. Lisaks on meil hulganisti matkaselle, kellele meeldib telkida ja retrohaagissuvilaga parkida, kuid kes end aeg-ajalt ka pesta tahavad.

Tulge meile maale, spaasse

Lõppude lõpuks, kes ei kikitaks kõrvu ka jaanipäevaeelse kutse peale „Tulge meile maale, spaasse!”. Kui muidu otsitakse sõnu, et sellisest – ilma viimase sõnata – kutsest viisakalt keelduda, siis nüüd kindlasti kaalutakse tõsisemalt, sest „spaa” tundub huvitav. Eriti kui lisada, et kõike seda saab nautida ka tähistaeva all. Ja tähistaeva alla paigutatud sääsevõrgu all.