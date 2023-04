ILM ⟩ Miks öösel on nii külm ja päeval nii soe?

Kestev pinnainversioon võib viia selleni, et maapinnal on lausa kümmekond kraadi külmem kui paarisaja meetri kõrgusel – see on tavaline näiteks Siberis, kus talvine kõrgrõhkkond on väga püsiv. Inversiooniga on seotud ka mõnikord äärmuslik loodusnähtus katabaatiline tuul: kõrgete mägede nõlvadel võib jahtudes raskemaks muutuv õhk alla valgudes koguda niisuguse kiiruse, et puhkeb tugev torm.