Nurmenukud viivad nukruse

Teeks ning kompressiks

Leida on õpetusi, kus kirjas, et kaelasoonte valu või kurguhäda korral tuleks juurtega maast tõmmatud nurmenukke leotada ning siis need kaela ümber seada.

Keskajal tuntud saksa teadlasest Hildegard von Bingenist jäänud kirjutistes seisab, et kui asetada soe nurmenukukompress südame kohale, viib see kõik kurbuse ja melanhoolia.

Paneeri kala nurmenukuõitega

Nurmenukuga maiustavad näiteks hispaanlased, kellele selle lille salat väga meeltmööda on. Inglismaal on tuntud nurmenukuõitest äädikas, kuid seal armastatakse ka kanavarbaveini, milles lilleõitele lisaks on suhkrut, sidrunikoort ja -mahla.

Kommentaar

Iris Reinula Foto: Erakogu

Iris Reinula, Tartu Ülikooli ökoloog

Nurmenukk on Eestis levinud, väga omapäraste õitega niidutaim. Õisi on kahte tüüpi: ühtedel on tolmukad madalamal ja emakas kõrgemal (L-tüüp), teistel aga vastupidi (S-tüüp). Vaid teist tüüpi õiest pärit õietolm suudab viljastuda ja nii on nurmenukkudel vaja, et ühes kohas oleks mõlemat tüüpi õitega taimi.

Ideaalis ongi neid ühes kohas umbes pooleks. Kui tasakaal paigast nihkub, võib see olla vihje, et midagi on korrast ära. Seetõttu pakubki teadlastele nurmenuku õietüüpide tasakaal väga huvi ja nurmenukke uurima on kutsutud appi ka inimesi väljastpoolt ülikooli.

Järgmise sammuna uurime koos teiste riikide teadlastega, millised on nurmenuku ja teiste sarnaste liikide ning nende tolmeldajate suhted.