Tervislik merikapsas kasvab aiamaalgi

Ilus taim on merikapsas nii rannas kui peenras. Tema juurmised sinakasrohelised vahakirmega kaetud lehed kasvavad 50–70 cm kõrguseks, nende läbimõõt võib aga ulatuda 40 sentimeetrini. Lihakatele lehtedele lisab dekoratiivsust kurruline serv. Hambulise servaga varrelehed on pisut väiksemad.

Merikapsas õitseb juunis. Taime valged lõhnavad õied paiknevad suurtes sarikjates õisikutes. Mida vanem on taim, seda uhkemaks ja suuremaks läheb õisik. Kenad on ka merikapsa viljakõdrad: 1,7 cm veidi kaldu asetseva ümara kõd­rakese sees valmivad hallikaspruunid karedad õlirikkad seemned. Merikapsas kasvab ühel kohal 10–15 aastat.

Lehed on mahlakamad ja maitsvamad siis, kui katad varakevadel peenra musta kilega. Merikapsas annab palju mahlakaid võrseid, need korista 15–25 cm pikkuselt, kui lehelabad pole veel lahti rullunud. Ka kile all kasvanud lehed on heledad, neid ei ole tarvis kupatada, toite valmista neist nii nagu sparglist. Pärast saagikoristust eemalda kile ja lase taimedel talveks jõudu koguda.