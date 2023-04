Mees, kes pani vihmaussid enda heaks tööle

„See on puhas vermikompost,” näitas ta alusele laotatud 12liitriseid kotte. Vermikompost on raske, seda kotikest annab täitsa vinnata. „Enamasti segatakse vermikomposti turbaga. 10 protsenti komposti ja ülejäänu on turvas, aga isegi sel juhul töötab see segu hästi. Lausa silmaga on näha, kuidas taimede kasv paraneb,” kirjeldas Jermolajev.