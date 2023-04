Linnukaitsjad taunivad kalameeste ideed kormorane aastaringselt küttida

KormoranGrupp on avaldanud resolutsiooni, kus tegi ettepaneku kuulutada kormoran jahilinnuks aastaringselt ja lubada teda küttida kõikjal Eestis. Küttida ei tohiks ainult laidudel, reservaatides ja pesitsusajal, kirjutab ERR.

Eesti Ornitoloogiaühing on aga seisukohal, et KormoranGrupi ettepanek kormoran aastaringseks jahilinnuks kuulutada ei ole sisuliselt põhjendatud ja lisaks oleks see vastuolus Euroopa Liidu ja Eesti õigusega.